Члены НАТО стали начали меньше доверять друг другу из-за нового курса Трампа

Государства Североатлантического альянса все больше беспокоятся из-за рисков обмена разведывательными данными. Попытки президента США Дональда Трампа наладить контакты с Россией усилили сомнения по этому вопросу в отношении Белого дома, сообщила газета Politico .

Работавшие в службах безопасности и в структурах НАТО экс-чиновники рассказали изданию, что обмен разведданными осложнился из-за недоверия некоторых государств альянса к странам Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к нему после распада Советского Союза.

Сомнения усилились после начала спецоперации, так как Венгрия и Словакия на фоне происходящего выражали пророссийскую позицию. Автор материала отметил, что теперь «ядро альянса сотрясают» попытки американского лидера восстановить отношения с Россией. Из-за этого ряд стран задались вопросами касательно обмена разведданными с США.

Ранее адмирал американских ВМС в отставке и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис не исключил, что альянс в будущем распадется из-за Белого дома. По его мнению, страны Евросоюза могут основать новую структуру, в которую не войдут США.