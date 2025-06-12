В Сиэтле забросали камнями полицейских

В Сиэтле, штат Вашингтон, протестующие бросали камни в полицейских. Об этом сообщили в городском департаменте полиции.

«Отдельные люди <… > начали запускать фейерверки и бросать камни в офицеров. Толпе приказано разойтись», — написали правоохранители в соцсети X.

По данным Seattle Times, вечером город наполнился сотнями протестующих, которые мирно выражали свою позицию. Однако некоторые из них нарушали общественный порядок, занимаясь вандализмом.

После беспорядков в Лос-Анджелесе демонстрации прокатились и по другим городам Калифорнии, включая Сан-Франциско. Затем волна протестов охватила несколько штатов, в том числе Вашингтон.

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе полиция блокировала протестующих, окружив со всех сторон. При этом ночь на 12 июня прошла спокойно, ситуация с беспорядками постепенно выправляется.