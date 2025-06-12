Полиция блокировала протестующих в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе полиция блокировала протестующих, окружив со всех сторон. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Демонстранты выходят с поднятыми руками.

До этого правоохранители использовали резиновые пули против сотен протестующих во время комендантского часа. После этого активисты отступили, но не разбежались.

Беспорядки в Калифорнии начались 7 июня после рейда иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Массовая операция по выявлению нелегалов прошла в центре Лос-Анджелеса. На фоне сообщений о риске сокращения финансирования штата из федерального бюджета в мегаполисе вспыхнули стычки с протестующими.

Администрация президента США Дональда Трампа на следующий день объявила о вводе в Лос-Анджелес двух тысяч бойцов Нацгвардии.

Силы Национальной гвардии также разместят по всей территории Техаса из-за массовых протестов. Мирные акции не запрещены по закону, и правоохранители будут задерживать лишь тех, кто вредит другим людям или наносит ущерб чужому имуществу.