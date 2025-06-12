Ночь в Лос-Анджелесе прошла спокойно

CNN: в Лос-Анджелесе ситуация с беспорядками улучшается

Ночь на 12 июня прошла в Лос-Анджелесе спокойно, ситуация с беспорядками постепенно выправляется. Об этом сообщил телеканал CNN. .

По его данным, число поджогов автомобилей снизилось.

В ближайшие 48 часов в мегаполис направят 700 морских пехотинцев. Военные уже завершили специальную подготовку для подавления беспорядков в городских условиях.

Ранее в Лос-Анджелесе полиция во время комендантского часа блокировала участников протестов. Демонстрантов с помощью резиновых пуль заставили выйти с поднятыми руками. Они отступили, но не разбежались.

Волна протестов захлестнула Калифорнию после рейда иммиграционного и таможенного контроля США. В городе начались стычки с демонстрантами, недовольными политикой президента Дональда Трампа.