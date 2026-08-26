В Швеции решили изъять у россиянина участок рядом с базой ВМС

Власти Швеции решили изъять участок, принадлежащий гражданину России и расположенный рядом с базой Военно-морских сил. Об этом сообщила пресс-служба военной организации.

«Шведское фортификационное агентство в интересах вооруженных сил подало заявку на экспроприацию земельного участка недалеко от базы [ВМС] Муске гарнизона Ханинге», — сообщила пресс-служба.

Собственником земли оказался россиянин. В ведомстве сочли, что он якобы представлял угрозу безопасности армии, поэтому изъятие участка стало необходимой мерой.

Заявление направили в государственные учреждения, которые должны рассмотреть его в установленном порядке.

Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев сообщил, что жители этой страны практически каждую неделю обращаются в российское посольство в Стокгольме, интересуясь возможностью переезда в Россию.