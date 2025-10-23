В Швеции отказались депортировать мигранта после изнасилования подростка

Беженец из Эритреи Язид Мохаммед изнасиловал 16-летнюю жительницу Швеции. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы, но отказался депортировать из страны, поскольку счел, что преступление не является особо тяжким, сообщило издание Fria Tider.

Изнасилование произошло 1 сентября 2024 года. Девушка опоздала на автобус после смены в ресторане McDonald’s и пошла через пешеходный туннель, где на нее напал Мохаммед.

Пострадавшая сразу обратились в полицию. Впоследствии она неоднократно встречала насильника в учебном заведении, в итоге ей пришлось бросить школу.

Во время судебного заседания прокурор настаивал на депортации 18-летнего гражданина Эритреи, однако Апелляционный суд отказал в этом.

По шведским законам депортация возможна только при совершении особо тяжкого преступления, которое угрожает общественной безопасности. Однако изнасилование школьницы не соответствовало этим критериям, так как не было достаточно продолжительным.

