Ирландцы с вилами сожгли полицейский фургон за изнасилование 10-летней девочки

В Дублине около двух тысяч человек устроили беспорядки возле гостиницы Citywest для просителей убежища. Поводом для погромов стало изнасилование ребенка, сообщил Sky News .

Беспорядки в Ирландии длятся второй день, у отеля на юго-западе Дублина они переросли в потасовку с полицией. Активисты с ирландскими флагами и садовыми вилами забросали правоохранителей камнями, дорожными конусами и фейерверками, разгромили остановочный павильон и подожгли фургон. Одна сотрудница полиции повредила ногу, шесть хулиганов задержаны.

Акция возле Citywest стала самой массовой, к ней присоединились около двух тысяч человек. Их возмутило изнасилование 10-летней девочки в отеле, использующемся как лагерь для беженцев, или возле него. Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган сообщил, что подозреваемого арестовали. По данным СМИ, это 26-летний проситель убежища.

Ранее антимигрантские митинги прошли в Великобритании. В них приняли участие не менее 110 тысяч человек.