В Швеции негативно отозвались о заявлениях Трампа о Гренландии

Заявления американского президента Дональда Трампа о Гренландии приводят к неспокойной ситуации в НАТО. Об этом в беседе с телеканалом SVT заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

«Конечно, на нас влияют заявления администрации Трампа в отношении Гренландии, которые также создают неопределенность внутри альянса», — сказал он.

Он добавил, что союзники НАТО должны быть предсказуемыми по отношению друг к другу, и подчеркнул, что Швеция тщательно следит за развитием событий.

Ранее стало известно, что США обвинили Данию в оккупации Гренландии после Второй мировой войны в нарушение постановления ООН.

По словам Трампа, рано или поздно Гренландия все равно перейдет под контроль Соединенных Штатов, иначе может достаться России или Китаю.