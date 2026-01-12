США обвинили Данию в оккупации Гренландии

Дания оккупировала Гренландию после Второй мировой войны в нарушение постановления ООН. Об этом в соцсети X написал губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри.

«США защитили суверенитет Гренландии, когда Дания не смогла этого сделать», — добавил он.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что остров обороняют «две собачьи упряжки». А если его не займут США, то он достанется России или Китаю. Он выразил уверенность, что рано или поздно Гренландия окажется под американским контролем. И это будет самым простым вариантом для всех.

При этом конгрессмен от Демократической партии Тед Лью призвал военных не подчиняться Трампу, если тот прикажет высаживаться на Гренландию. По словам парламентария, такой приказ будет незаконным.