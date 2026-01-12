«Гренландию обороняют две собачьих упряжки». Трамп решил присвоить остров, чтобы защитить его

Трамп: если США не займут Гренландию, то остров могут занять Россия или Китай

Если США откажутся от Гренландии, то остров могут заполучить Китай или Россия. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на борту своего самолета по пути в Вашингтон из Флориды, запись опубликовала пресс-служба Белого Дома .

Американский лидер подчеркнул, что не допустит такого развития событий. При этом он добавил, что наиболее простым вариантом для всех было бы заключение сделки по переходу контроля над островом к США.

«Так или иначе Гренландия будет наша», — с уверенностью заявил Трамп.

Он также невысоко оценил обороноспособность острова, отметив, что, по его убеждению, оборона острова состоит лишь из собак.

«Знаете, какая у Гренландии оборона? Гренландию обороняют две собачьих упряжки. А в то же время вокруг повсюду находятся российские и китайские эсминцы и подводные лодки», — объяснил свою позицию американский лидер.

Ранее британские СМИ сообщили, что Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций подготовить детальный план вторжения в Гренландию.