Европе пообещали болезненный ответ в случае изъятия активов России

Россия подготовила дополнительные меры защиты собственных интересов на случай, если ЕС изымет основную часть замороженных активов. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть активов будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что у России есть возможности ответить на подобные действия. По словам Биричевского, ответные меры примут с соблюдением принципа взаимности в международных отношениях.

Активы Центрального банка заблокировали после начала спецоперации на Украине в 2022 году. В ответ Россия ввела специальные счета типа «С», на которых аккумулируются средства инвесторов из недружественных стран и доходы от них. Распоряжаться этими средствами можно только с разрешения правительственной комиссии.