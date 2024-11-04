В штабе Санду начали праздновать победу

В предвыборном штабе президента Молдавии Майи Санду начали праздновать победу. После обработки 96% бюллетеней она лидирует, согласно данным ЦИК республики.
Санду набрала 52,63% голосов избирателей. Наибольший отрыв от своего соперника экс-прокурора Александра Стояногло у Санду за рубежом и в Кишиневе. За границей действующий президент набрала более 80% при подсчете 63% голосов. В столице Молдавии за Санду проголосовали 57,38% пришедших на избирательные участки.
Стояногло безоговорочно лидирует в Гагаузии, откуда он родом. Там он набрал 97% голосов. Также за него проголосовали в Приднестровье, голоса ему отдали 79,4% избирателей.
Стояногло обратился к гражданам и призвал их сохранять спокойствие независимо от результатов голосования.
Экс-президент Молдавии рассказал, кто на самом деле победил на выборах
В Чечне высказались о «приказе» об обязательном ношении хиджаба
«Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» 5,6 миллиарда рублей
Центр крупного российского автодилера открыли в Серпухове
«Я не должен был». Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома
Глава Пушкино Максим Красноцветов встретился с волонтерами округа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте