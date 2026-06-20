В Шотландии мужчина с топором устроил нападение возле мечети

«Би-би-си»: 5 человек пострадали при нападении на мусульман в Эдинбурге

При нападении вооруженного топором мужчины у мечети в Шотландии пострадали пять человек. Преступник задержан. Об этом сообщила «Би-би-си» .

Мужчина с голым торсом орудовал на улицах Эдинбурга. Нападения начались вечером 19 июня возле мечети Брумхаус в западной части города, где пострадали двое мужчин.

Этот же человек разбил топором окно такси, устроил погром в киоске на автозаправочной станции ​​Shell на Телфорд-роуд и напал на пиццерию Origano на улице Лейт-Уок. Пострадали еще трое. Раны не представляют угрозу для жизни.

Полицейские схватили его, повалив на землю. При задержании 36-летний дебошир кричал, что защищает страну.

«В настоящее время ведется масштабная работа по выяснению всех обстоятельств дела», — сказала помощник главного констебля Катриона Патон.

Организация MEND Scotland сообщила, что некоторые из пострадавших принадлежали к мусульманской общине. Кроме топора, по информации журналистов, он имел при себе крупнокалиберное оружие.

Ранее вооруженное нападение произошло в Нью-Йорке. Мужчина при помощи мачете ранил трех человек на станции метро Grand Central Station.