В Нью-Йорке полицейские подстрелили Люцифера за нападение с мачете на прохожих

Агрессивный мужчина, называвший себя Люцифером, ранил мачете трех человек на станции метро Grand Central Station в Нью-Йорке. Полиция ликвидировала его при задержании, сообщило издание New York Post .

Утром 10 апреля на платформе четвертой, пятой и шестой линий знаменитой станции метро, связанной с Центральным вокзалом Нью-Йорка, мужчина без причины начал бросаться на людей. Он ранил мачете в голову 85-летнего и 65-летнего мужчин, затем порезал 70-летнюю женщину.

Дежурившие в подземке полицейские потребовали бросить оружие. Мужчина не подчинился, поэтому они трижды выстрелили. После госпитализации преступник скончался.

«Полиция Нью-Йорка проводит внутреннее расследование и опубликует записи с нательных камер, как это делается во всех случаях, связанных с применением огнестрельного оружия сотрудником полиции», — объявил мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани в соцсети X.

Пострадавших доставили в местные больницы в стабильном состоянии. Личность преступника установили. Им оказался 44-летний мужчина, которого 13 раз арестовывали, в том числе за угрозу применения острого предмета. На пресс-конференции комиссар полиции города Джессика Тиш сообщила, что во время нападения он называл себя Люцифером.

