Сегодня 19:06 Экс-главком НАТО разместил фото лидеров Украины и ЕС в футболках цвета хаки В Сети появилось изображение ИИ с Зеленским и лидерами ЕС в футболках цвета хаки 0 0 0 Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Искусственный интеллект

Евросоюз

НАТО

В Сети опубликовали изображение президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в футболках цвета хаки. Картинку разместил в соцсети Х экс-главком НАТО Джеймс Ставридис.

Он сгенерировал изображение с помощью искусственного интеллекта. «Рекомендованная униформа для европейских посетителей Белого дома», — написал Ставридис в комментарии к посту.

Фото: Соцсети

Участниками встречи в США по украинскому вопросу станут президент Франции Эммануэль Макрон, финский лидер Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.