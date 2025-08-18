Экс-главком НАТО разместил фото лидеров Украины и ЕС в футболках цвета хаки

В Сети появилось изображение ИИ с Зеленским и лидерами ЕС в футболках цвета хаки

SOPA Images/Keystone Press Agency
Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Сети опубликовали изображение президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в футболках цвета хаки. Картинку разместил в  соцсети Х экс-главком НАТО Джеймс Ставридис.

Он сгенерировал изображение с помощью искусственного интеллекта.

«Рекомендованная униформа для европейских посетителей Белого дома», — написал Ставридис в комментарии к посту.

Фото: Соцсети

Участниками встречи в США по украинскому вопросу станут президент Франции Эммануэль Макрон, финский лидер Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

