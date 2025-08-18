Экс-главком НАТО разместил фото лидеров Украины и ЕС в футболках цвета хаки

В Сети опубликовали изображение президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в футболках цвета хаки. Картинку разместил в соцсети Х экс-главком НАТО Джеймс Ставридис.
Он сгенерировал изображение с помощью искусственного интеллекта.
«Рекомендованная униформа для европейских посетителей Белого дома», — написал Ставридис в комментарии к посту.
Участниками встречи в США по украинскому вопросу станут президент Франции Эммануэль Макрон, финский лидер Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
