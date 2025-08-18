Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом — встреча состоится вечером 18 августа. Главу киевского режима согласилась сопровождать внушительная европейская группа. В каком формате пройдут переговоры и какие условия выдвинут Украине — в материале 360.ru.

Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС: формат и время Участниками грядущих переговоров по украинскому вопросу в США, помимо самого Зеленского, станут президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По данным газеты Bild, сначала Трамп встретится с Зеленским, а потом — с лидерами ЕС. «Изданию стало известно из правительственных источников, что Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к нему присоединятся сопровождающие его ведущие политики ЕС. В программе — рабочий ужин и многочасовая дискуссия в расширенном составе», — отметили авторы материала.

Фото: IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu / www.globallookpress.com

Политолог Сергей Марков также предположил, что Трамп решил разделить встречи. «Сначала он вдвоем будет предлагать условия мира Зеленскому. А потом состоится встреча их всех вместе с лидерами Европы. То есть Трамп рассчитывает сначала сломать Зеленского, а потом добиться согласия Европы на эти условия», — объяснил эксперт в своем Telegram-канале. Европа хочет продолжения конфликта? Французский лидер Эммануэль Макрон ранее выступил по итогам конференции «коалиции желающих». Это партия войны Европы, которая хочет сорвать мирное соглашение по Украине и отправить туда оккупационный военный корпус в 50 тысяч человек сразу после перемирия, напомнил политолог Марков. Он привел заявления Макрона: Трамп хочет мира. А Путин мира не хочет. Он, Макрон, Путину не верит.

Требования Путина — это требования капитуляции Украины.

Украина должна обладать мощнейшей армией, и никакой демилитаризации и ограничения армии Украины быть не должно.

Никакого компромисса с требованиями Путина быть не должно.

Запад должен диктовать Путину условия мира на Украине. «Хм. Ну я же говорю: Макрон — это лидер европейской партии войны», — подчеркнул политолог.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Что предложат Зеленскому на переговорах в США 18 августа И Дональд Трамп, и члены его администрации четко выразили общее согласие с тем, что лучший способ завершить украинский конфликт — это мирное соглашение, а не прекращение огня. Американский лидер дал понять, что НАТО Украине не светит. При этом Россия согласилась взять на себя письменное обязательство не нападать на Украину и Европу. Возможные условия, которые могут предложить Зеленскому в Вашингтоне, перечислили авторы Reuters: вывод ВСУ из Донбасса в обмен на обещание России заморозить линию фронта на юге;

выход России с территории в Сумской и Харьковской областях;

признание российского суверенитета над Крымом;

полное или частичное снятие санкций с России;

запрет для Украины на вступление в НАТО, предоставление Россией гарантий безопасности;

введение официального статуса для русского языка на части или всей территории Украины;

предоставление Русской православной церкви права свободно функционировать на Украине;

отказ от перемирия до подписания окончательного мирного соглашения.

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По данным Fox News, Трамп согласен с тем, что Украина может «отдать» ДНР и ЛНР взамен на заморозку линии фронта. Авторы материла в The Washington Post считают, что ВСУ не готовы выходить из Донецка, так как это оставит Украину беззащитной перед возможными атаками и откроет России дорогу до Одессы.