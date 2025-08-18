России — Крым и Донбасс, а Киеву что? Как Трамп будет ломать Зеленского после Аляски

IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/www.globallookpress.com

Украинский лидер  Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом — встреча состоится вечером 18 августа. Главу киевского режима согласилась сопровождать внушительная европейская группа. В каком формате пройдут переговоры и какие условия выдвинут Украине — в материале 360.ru.

Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС: формат и время

Участниками грядущих переговоров по украинскому вопросу в США, помимо самого Зеленского, станут президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

По данным газеты Bild, сначала Трамп встретится с Зеленским, а потом — с лидерами ЕС.

«Изданию стало известно из правительственных источников, что Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к нему присоединятся сопровождающие его ведущие политики ЕС. В программе — рабочий ужин и многочасовая дискуссия в расширенном составе», — отметили авторы материала.

IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu
Фото: IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/www.globallookpress.com

Политолог Сергей Марков также предположил, что Трамп решил разделить встречи.

«Сначала он вдвоем будет предлагать условия мира Зеленскому. А потом состоится встреча их всех вместе с лидерами Европы. То есть Трамп рассчитывает сначала сломать Зеленского, а потом добиться согласия Европы на эти условия», — объяснил эксперт в своем Telegram-канале.

Европа хочет продолжения конфликта?

Французский лидер Эммануэль Макрон ранее выступил по итогам конференции «коалиции желающих». Это партия войны Европы, которая хочет сорвать мирное соглашение по Украине и отправить туда оккупационный военный корпус в 50 тысяч человек сразу после перемирия, напомнил политолог Марков.

Он привел заявления Макрона:

«Хм. Ну я же говорю: Макрон — это лидер европейской партии войны», — подчеркнул политолог.

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Что предложат Зеленскому на переговорах в США 18 августа

И Дональд Трамп, и члены его администрации четко выразили общее согласие с тем, что лучший способ завершить украинский конфликт — это мирное соглашение, а не прекращение огня.

Американский лидер дал понять, что НАТО Украине не светит. При этом Россия согласилась взять на себя письменное обязательство не нападать на Украину и Европу.

Возможные условия, которые могут предложить Зеленскому в Вашингтоне, перечислили авторы Reuters:

SOPA Images/Keystone Press Agency
Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

По данным Fox News, Трамп согласен с тем, что Украина может «отдать» ДНР и ЛНР взамен на заморозку линии фронта.

Авторы материла в The Washington Post считают, что ВСУ не готовы выходить из Донецка, так как это оставит Украину беззащитной перед возможными атаками и откроет России дорогу до Одессы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте