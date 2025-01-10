В Сети появились спутниковые снимки последствий пожаров в Лос-Анджелесе

WP и NYT опубликовали кадры с последствиями пожаров в Лос-Анджелесе

Последствия пожаров в Лос-Анджелесе оказались разрушительными, в городе сгорело множество домов. Фотографии с ЧП опубликовали газеты The Washington Post и The New York Times .

Из-за пожаров без света в Калифорнии остались более 257 тысяч абонентов.

По данным CNN, сгорел дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо. TMZ также подтвердил, что из-за ЧП пришлось переехать актеру Бену Аффлеку.

В округе объявили эвакуацию для десятков тысяч жителей. Ситуация также усугубилась из-за сильного ветра — пожары уже назвали одними из самых разрушительными в истории округа Лос-Анджелес.

Ранее в Калифорнии огонь уничтожил дом сына президента США Джо Байдена Хантера. Роскошный дом в Малибу, с окнами от пола до потолка, выгорел дотла. Байден арендовал здание в испанском стиле за 20 тысяч долларов в месяц.

Охранники сына президента жили в соседнем доме, аренда которого обходилась в 30 тысяч долларов. В результате пожаров это здание тоже сгорело.