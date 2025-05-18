В Сети появилась пятичасовая запись показаний Байдена с пробелами в памяти

Байден давал показания экс-спецпрокурору 8 и 9 октября 2023 года. После беседы в Сети появилась стенограмма разговора, но в ней не были заметны многие странные детали. В аудиозаписи слышно, что Байден часто делает паузы, с трудом вспоминает даты и невнятно отвечает на вопросы.

Американский экс-лидер во время беседы с Хером признался, что, возможно, хотел сохранить документы «для потомков» и не смог озвучить год, когда умер его сын Бо. В разговоре он также неожиданно сменил тему и начал рассказывать про поездку в Монголию.

Ранее представители Демократической партии раскритиковали Байдена за то, что он портит имидж фракции. Сторонники попросили политика воздержаться от выступлений на публике.