Демократы обвинили Байдена в ухудшении имиджа партии

Представители Демократической партии США призвали экс-президента Джо Байдена воздержаться от публичных выступлений, чтобы не ухудшать имидж партии. Об этом сообщило издание Hill .

«Каждый раз, когда появляется Джо Байден, мы начинаем старую битву… Каждое его интервью контрастирует с [президентом США Дональдом] Трампом, что просто не идет на пользу демократическому бренду», — сказал стратег Демпартии при администрации Байдена Энтони Коли.

По его словам, партии нужны «надежные парламентеры и борцы», способные привлечь на свою сторону умеренных и независимых избирателей, а также вдохновлять тех, кто уже поддерживает демократов.

Еще один собеседник издания из Демпартии заявил, что на выборах 2028 года может сложиться такая ситуация, что любому демократу придется критиковать бывшего главу государства за его политические суждения в последние полтора года его политической карьеры.

Ранее Байден назвал подход Трампа по украинскому вопросу современным умиротворением, а также признался, что испугался из-за его перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме. В конце апреля Трамп заявил, что украинский конфликт не дал бы ему спасть на пляже, как это делал Байден, сообщил телеканал «Звезда».