В Сербии заявили о 150 тысячах участников похорон генерала Младича

Вучич: похороны генерала Младича посетили до 150 тысяч человек

До 150 тысяч человек приняли участие в церемонии прощания с бывшим командующим боснийских сербов генералом Ратко Младичем. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии .

«Оценки таковы, что там было между 120 и 150 тысячами человек, столько всего прошло», — сказал Вучич.

Он уточнил, что люди приходили на церемонию и покидали ее в разное время, поэтому названная цифра отражает общее число посетителей. При этом Архив публичных собраний Сербии ранее оценил количество участников прощания в 16 тысяч человек.

Церемония состоялась 7 сентября на Топчидерском кладбище в Белграде. Отпевание провел патриарх Сербский Порфирий. На церемонии присутствовали представители руководства Сербии и Республики Сербской, а также сотрудники посольства России.

Вучич не приехал на кладбище: в тот день он готовился к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Младич скончался 27 августа в больнице при следственном изоляторе ООН в Гааге. Ранее судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Грасиела Гатти Сантана отказала его семье и адвокатам в просьбе временно перевезти генерала в Сербию для лечения.