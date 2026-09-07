Тысячи людей пришли проститься с генералом Ратко Младичем в Белграде

Церемония прощания с бывшим командующим армией боснийских сербов Ратко Младичем началась утром 7 сентября у церкви Святого апостола и евангелиста Луки в Белграде. Тело генерала доставили в храм накануне ночью, сообщило издание Tanjug .

К моменту открытия церкви у здания собрались более тысячи человек: ветераны, политики и простые люди. Улицы перекрыли ограждениями.

Первыми к гробу прошли ветераны армии Республики Сербской в майках с символикой своих частей, многие держали портреты Младича. Среди присутствующих — бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Службу транслируют на экране у храма, прилегающие улицы перекрыты для транспорта. В церковь пустили только журналистов.

Отпевание состоится в 12:00 (13:00 по московскому времени), после чего Младича похоронят на Топчидерском кладбище рядом с могилой дочери.

Младич ушел из жизни на 84-м году в тюрьме Гааги, где находился по обвинению в геноциде и военных преступлениях.