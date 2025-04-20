В Сербии Пасху отметили в храме в память о русских добровольцах

В Сербии отметили Пасху в храме в память о русских добровольцах, участвовавших в войне с Османской империей в 1876-1878 годах. Торжественное празднование прошло в селе Горни-Адровац, где расположен храм Святой Троицы — он стоит на месте гибели русского офицера Николая Раевского. Об этом сообщили в «РИА Новости» .

На службу пришли около 300 человек, гостям по традиции раздали пасхальные яйца. Праздник организовали Нишская епархия Сербской православной церкви при поддержке российских организаций и гуманитарной миссии.

«Впервые, спустя многие десятилетия, торжественное пасхальное богослужение в храме Святой Троицы в Горни-Адроваце на юге Сербии объединило несколько сотен сербских и русских православных верующих на великом христианском празднике — Светлой Пасхе! На богослужении, которое провел настоятель храма отец Горан Митич присутствовали многочисленные верующие из города Алексинац и других населенных пунктов муниципалитета», — сообщила пресс-служба РЦНК — представительства Россотрудничества.

На праздник собрались представители «Русского дома» в Белграде, Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, духовенство и местные жители. На территории храма установили палатки с угощениями, также шла трансляция пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя в Москве.

Напомним, Папа римский появился перед верующими в Ватикане для пасхального благословения. Он произнес благословение и помахал рукой собравшимся на площади верующим.