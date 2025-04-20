Папа римский появился перед верующими в Ватикане для пасхального благословения

Папа римский обратился к католикам с пасхальным посланием

Папа римский Франциск появился перед верующими на балконе с видом на площадь Святого Петра в Ватикане и выступил с традиционным пасхальным посланием Urbi et Orbi («Городу и миру»). Об этом сообщило издание Vatican News .

Понтифика выкатили на балкон на инвалидной коляске. Текст ему помог зачитать церемониймейстер Святейшего Отца архиепископ Диего Равелли.

«Из лоджии собора Святого Петра папа, который продолжает выздоравливать после двусторонней пневмонии, приветствовал толпу, собравшуюся на заполненной тюльпанами площади», — отметило издание.

Папа римский произнес благословение и помахал рукой собравшимся на площади верующим.

Впервые после болезни понтифик появился на публике 6 апреля. Он выехал к верующим на инвалидной коляске после мессы, посвященной страдающим и болеющим, и слегка окрепшим голосом поприветствовал людей.

Папа римский провел в больнице почти 40 дней из-за двустороннего воспаления легких. Его выписали из госпиталя 23 марта.