В Саудовской Аравии обеспокоились усилением Ирана

Отказ президента США Дональда Трампа от нанесения удара по Ирану добавит силы Исламской Республике. Об этом в ходе визита в Белый дом заявил глава Минобороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман, утверждает портал Axios .

«Принц Халид бин Салман на закрытом брифинге в Вашингтоне заявил, что, если Трамп не выполнит угрозы в адрес Ирана, режим в итоге станет сильнее», — отметили журналисты.

Министр также отметил, что в течение нескольких недель Трампу все-таки придется прибегнуть к военной силе, но необходимо смягчить риски эскалации ситуации в регионе. Встречу он покинул без понимания окончательных намерений Трампа.

Портал добавил, что до этого кронпринц Мухаммед бин Салман выступал против нанесения ударов по Ирану, но теперь продемонстрировал принципиальный разворот позиции.

Днем ранее Трамп заявил о переброске крупных сил к Ирану.