«Армада кораблей». Трамп заявил о переброске крупных сил к Ирану

Трамп: в сторону Ирана направили больше кораблей, чем к берегам Венесуэлы

Вашингтон перебросил к Ирану более значительные силы, чем к Венесуэле, и планирует заключить сделку. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости» .

«В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы», — сказал он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика готова к переговорам с американцами по ядерной программе. По его словам, иранские ВС накопили силы, чтобы ответить на удар США, поэтому Иран будет обсуждать сделку на справедливых и равноправных условиях.

До этого востоковед Ирина Федорова объяснила, почему существуют очень высокие риски удара США по Ирану. Трамп может показать свою жестокость в отношении Тегерана, который сейчас не идет на полные уступки.