В Сахаре после поломки грузовика погибли 49 человек

BFMTV: в Сахаре погибли 49 человек, не дойдя 80 километров до оазиса

На севере Нигера минимум 49 человек погибли от жажды после поломки грузовика в пустыне Сахара. Об этом сообщил BFMTV .

По данным властей, все погибшие возвращались из Мали после мусульманского праздника Ид аль-Адха. Они выехали со стоянки Тельхандек, но по пути сбились с маршрута и застряли примерно в 80 километрах от оазиса Ассамака на границе Нигера и Алжира. Вокруг на десятки километров не было ни воды, ни населенных пунктов.

Водитель и пассажиры пытались починить машину, но сделать этого не смогли. О случившемся местные власти узнали от двух выживших, которым удалось дойти до Ассамаки и позвать на помощь.

«Лишенные воды, не сумев починить машину, люди не смогли выжить. Под неподвижным грузовиком и вокруг него обнаружили десятки безжизненных тел», — заявил губернатор провинции Агадез.

Спасатели похоронили их в общей могиле. Власти уточнили, что все жертвы были гражданами Нигера.

Глава одной из местных общественных организаций Шехуо Азизу заявил, что подобные трагедии в регионе происходили и раньше.

«Мы годами боремся с этим: разъясняем водителям, путешественникам, всем, кто связан с иммиграцией, каковы риски при пересечении пустыни», — сказал он журналистам.

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