Новый центр притяжения. Африку назвали будущим туристическим хитом

Вместо Ближнего Востока россияне начали активнее летать в страны Африки. Авиакомпании и турфирмы уже пересматривают привычные маршруты, а государства континента готовят инфраструктуру для гостей.

Ситуация с Ираном все больше подстегивает интерес туриндустрии к поиску вариантов, которые смогут стать достойной альтернативой Ближнему Востоку. По данным представителей African Travel and Tourism Association (ATTA), перевозчики уже нарастили число рейсов в Кению, ЮАР и другие страны региона и не собираются останавливаться на достигнутом.

«Африка может стать новым туристическим хитом из-за кризиса на Ближнем Востоке. Пока часть туристов и авиакомпаний пересматривают маршруты из-за нестабильности на Ближнем Востоке, Африка быстро набирает популярность», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на организацию.

Путешественников привлекает не только экзотика, но и фактор упрощенного въезда — страны Африки все чаще отменяют визы или облегчают их получение. Несмотря на это, некоторые проблемы остаются нерешенными. Например, на континенте по-прежнему есть трудности с внутренней логистикой, а перелеты между государствами остаются дорогими.

«Но тренд уже заметен: на фоне глобальной нестабильности Африка все активнее претендует на роль одного из новых центров мирового туризма», — подчеркнули в АТОР.

Куда поехать

Чаще всего туристы среди африканских государств выбирают для путешествий Марокко, Египет и Тунис. Эти туристические титаны Магриба всегда были магнитом для отдыхающих благодаря развитой инфраструктуре пляжного отдыха, обилию достопримечательностей и безопасности. Теперь, на фоне ситуации с Ираном, в них все чаще видят достойную альтернативу Ближнему Востоку.

Среди лидеров в Африке также можно выделить Маврикий, Сейшельские острова и Занзибар. Путешественники едут в эти страны, чтобы насладиться жизнью на тропическом острове и отдохнуть от бешеного ритма мегаполисов.

Африка может предоставить множество приятных впечатлений и туристам, которые хотят поближе познакомиться с дикой природой или погрузиться в экзотическую культуру. Любителей сафари могут привлечь Кения или ЮАР, а поклонники пустынь, необычных природных ландшафтов и архитектуры наверняка сочтут интересными Намибию и Эфиопию.