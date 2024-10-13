«В рыло!» Медведев придумал ответ на порчу машин дипломатов в Финляндии

Россия ответит ударом «в рыло» на предложение сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака повреждать машины российских дипломатов. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Само заявление он назвал провокацией и призвал к сдержанному ответу в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях.

«Просто начнем бить финских дипломатов прямо в морду. Каждому представителю дипкорпуса Финляндии — в рыло!» — написал Медведев.

Внимание на публикацию Салониуса-Пастернака в социальной сети X обратило посольство России в Хельсинки. Дипломаты подчеркнули, что призыв заливать красками их машины и портить строительной техникой является не только склонением к вандализму, но и нарушением международных норм.

Медведев также жестко ответил угрожавшему ракетным ударом по Санкт-Петербургу бывшему начальнику Генштаба Польши Раймунду Анджейчаку. Российский политик напомнил, что отставной генерал забыл о многочисленных разделах своей страны.