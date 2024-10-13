«Не буди зверя»: Медведев ответил польскому генералу на угрозы Петербургу

Бывшему начальнику Генерального штаба Польши Раймунду Анджейчаку нужно не будить зверя заявлениями о нападении на Санкт-Петербург и вспомнить о разделе своей страны. Такое предупреждение в своем Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Также политик призвал генерала вспомнить, что Польша ранее входила в состав Российской империи.

«Бывший НГШ (начальник генерального штаба — прим. ред.) заплеванной Польши Анджейчак грозит России нападением „непосредственно на Санкт-Петербург“. Отставной дурак, он бы не будил зверя и вспомнил про многочисленные разделы Польши. Ведь Варшава уже была частью Российской империи. Соскучился?» — написал Медведев.

Немецкие СМИ сообщали, что Анджейчак пригрозил нанесением ракетного удара по Санкт-Петербургу в случае вероятного нападения России на государства Прибалтики, например на Литву.

Депутат Юрий Швыткин также заявлял, что угрозы Польши атаковать Петербург являются провокацией.