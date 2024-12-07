В Румынии заявили о госперевороте

Победивший в первом туре выборов президента Румынии независимый кандидат Кэлин Джорджеску назвал решение Конституционного суда об аннулировании результатов голосования госпереворотом. Об этом сообщил Realitatea TV .

«По сути, это формализованный государственный переворот. Верховенство права находится в искусственной коме, а правосудие, подчиненное политическим заказам, практически утратило свою суть», — сказал политик.

Благодаря первому туру выборов, по словам Джорджеску, вскрылась коррумпированность системы в Румынии, а народ проявил свою силу. Политик заявил, что отменив результаты голосования, власти растоптали демократию, и призвал избирателей ее защитить.

Джорджеску прошел во второй тур, набрав 22,95% голосов — наибольше количество среди всех кандидатов, но недостаточное для победы. Он выступил против трат на помощь Украине и пообещал сосредоточиться на решении внутренних проблем.