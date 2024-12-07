В Румынии заявили о госперевороте
Кандидат Джорджеску назвал аннулирование итогов выборов в Румынии госпереворотом
Победивший в первом туре выборов президента Румынии независимый кандидат Кэлин Джорджеску назвал решение Конституционного суда об аннулировании результатов голосования госпереворотом. Об этом сообщил Realitatea TV.
«По сути, это формализованный государственный переворот. Верховенство права находится в искусственной коме, а правосудие, подчиненное политическим заказам, практически утратило свою суть», — сказал политик.
Благодаря первому туру выборов, по словам Джорджеску, вскрылась коррумпированность системы в Румынии, а народ проявил свою силу. Политик заявил, что отменив результаты голосования, власти растоптали демократию, и призвал избирателей ее защитить.
Джорджеску прошел во второй тур, набрав 22,95% голосов — наибольше количество среди всех кандидатов, но недостаточное для победы. Он выступил против трат на помощь Украине и пообещал сосредоточиться на решении внутренних проблем.