Результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали

Президентские выборы в Румынии полностью аннулировали. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на решение Конституционного суда страны.

«Избирательный процесс будет возобновлен с нуля, и правительство назначит новую дату выборов президента Румынии», — говорится в документе.

По итогам первого тура выборов, прошедшего 24 ноября, больше всего голосов набрал беспартийный Кэлин Джорджеску — 22,95%. Однако один из проигравших кандидатов — премьер-министр Марчел Чолаку — подал иск, потребовав пересчитать бюллетени и заявив, что выборы прошли со множеством нарушений.

Тем временем на парламентских выборах в стране лидером стал «Союз спасения Румынии» во главе с Еленой Ласкони, занявшей второе место на выборах.