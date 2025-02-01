Политика, которой придерживаются киевские власти, ведет не к мирному урегулированию, а к ужесточению кризиса. Об этом заявил кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску во время онлайн-трансляции в TikTok.

«Политика Киева не способствует мирному процессу, а лишь разжигает конфликт и приводит к массовому исходу украинцев за границу», — сказал он.

Джорджеску добавил, что решения украинских властей не только разрушили саму страну, но и привели к экономической дестабилизации всей Европы.

Ранее кандидат в президенты Румынии назвал Украину вымышленным государством, раздел территорий которого неизбежен. По его словам, Румыния может претендовать на Северную Буковину.

Также Джорджеску пообещал остановить оказание военной помощи Украине и прекратить импорт ее зерна в случае победы на выборах.