Украина — фиктивное государство, раздел ее территорий между соседями неизбежен. Об этом заявил в эфире CristoyuTV кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

«Путь к чему-то подобному неизбежен. Украина — вымышленное государство», — отметил он.

По словам Джорджеску, Румыния тоже имеет право на отдельные территории — например, Северную Буковину, входящую в состав Черновицкой области.

Ранее он пообещал прекратить военную помощь Украине и импорт ее зерна в случае победы на президентских выборах. Джорджеску заявил, что не будет тратить по 2% ВВП в год на оборону, как того требует устав НАТО.

Он прошел во второй тур выборов с первого места, но один из соперников потребовал пересчитать голоса, и результаты аннулировали.