Карты «Мир» начали бесперебойно работать в Иране

Картами «Мир» теперь можно свободно расплачиваться в Иране. Об этом заявил ТАСС руководитель иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири.

«Завершили третий этап интеграции платежных систем Shetab и „Мир“», — подчеркнул он.

Амири рассказал о планах нарастить товарооборот с Россией к 2030 году.

Кроме того, Россия и Иран в рамках встречи министров стран ШОС договорились о возвращении на атомную электростанцию «Бушер» специалистов Росатома, эвакуированных после начала боевых действий в регионе. На объекте остались работать 20 добровольцев: руководитель филиала, его заместители, работники блока безопасности и технические инженеры.