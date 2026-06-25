В РСТ заявили об отсутствии организованных туристов из России в Венесуэле

По предварительной информации, организованных российских туристов в обрушившейся гостинице в Венесуэле не было. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«После сообщений СМИ об обрушении главного восьмиэтажного здания отеля Hotel Eduard в штате Ла-Гуайра на севере Венесуэлы Российский союз туриндустрии запросил дополнительную информацию у туроператоров», — заявили в РСТ.

По предварительной информации, среди гостей Hotel Eduard не оказалось организованных туристов из России. Также в союзе отметили, что чаще всего российские граждане отдыхают в Венесуэле на острове Маргарита, который находится на значительном удалении от района, где случилось землетрясение.

Ранее пресс-служба посольства России сообщила, что среди сотрудников российского диппредставительства и членов их семей во время землетрясения в Венесуэле никто не пострадал. Разрушений на территории дипмиссии тоже не зафиксировали.