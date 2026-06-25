Российские дипломаты не пострадали при землетрясении в Венесуэле
Среди сотрудников российского диппредставительства и членов их семей при землетрясении в Венесуэле никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба посольства России.
«Разрушений на территории российской дипмиссии не имеется», — написали дипломаты.
Посольство уточнит информацию о пострадавших россиянах. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с венесуэльскими властями и гражданами России, которые находятся на территории государства.
Количество погибших при землетрясении в Венесуэле может достичь 100 тысяч, согласно данным геологической службы США. Вероятность такого исхода американские исследователи оценили в 30%.
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