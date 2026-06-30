Европейские страны играют с огнем и должны осознать риски действий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза международной организации.

По ее словам, Зеленский стремится искусственно расширить географию конфликта, в том числе на территории Белоруссии, Польши и стран Прибалтики. Евстигнеева задалась вопросом, остались ли еще те, кто в этом сомневается.

«Это игра с огнем, и европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка», — сказала она.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил, что скандал с орденами может осложнить вступление Украины в Евросоюз. Он также заявил, что свои ордена возвращать Украине не намерен.