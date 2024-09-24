В России возмутились признанием голодомора на Украине геноцидом

Решение большой палаты швейцарского парламента признать голодомор геноцидом в России восприняли с «недоумением и возмущением». Об этом сообщили на сайте российского посольства в Швейцарии.

«Швейцарские законодатели в своем безудержном стремлении еще хоть чем-нибудь „подсобить“ Киеву достали с пыльных полок насквозь лживый тезис о якобы целенаправленном уничтожении советским руководством украинского народа», — отметили в сообщении.

В дипмиссии указали, что нижняя палата парламента Швейцарии применила «грубо извращенную трактовку событий прошлого» в качестве исторического оружия.

Также сотрудники посольства обратили внимание, что решение о голодоморе приняли в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием полководца Суворова, который внес «вклад в освобождение Конфедерации от французской оккупации».

Ранее в Молдавии начали рассматривать возможность признания голод 1946–1947 годов геноцидом по примеру «голодомора».