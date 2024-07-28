Молдавия предложила признать послевоенный голод геноцидом

Депутаты Молдавии рассматривают возможность признать голод 1946–1947 годов геноцидом по примеру «голодомора». Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova .

«У нас есть такая дискуссия и есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события», — пояснил он.

Во время голода в послевоенные 1946–1947 годы скончались от 70 до 200 тысяч человек. Большие человеческие жертвы были вызваны несколькими причинами: засухой и негибкой продовольственной политикой властей.

Два года назад Европарламент признал голодомор на Украине геноцидом. Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались. Теперь подобного заключения требует и Молдавия.

Ранее президент США Джо Байден в опубликованном на сайте Белого дома заявлении назвал причиной голода на Украине в 1932–1933 годах «бесчеловечную политику советского режима и Иосифа Сталина». После американская администрации вообще сравнила события так называемого голодомора со специальной операцией на Украине. В посольстве России подобные заявления назвали нелепыми.