В России ужаснулись решению ЕС ввести туристические санкции

Евросоюз планировал запретить оказание туристических услуг в России во вред собственным гражданам. Ультралибералы превратили объединение в фашиствующее чудовище, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале .

Она прокомментировала новость, что в 19-й пакет антироссийских санкций могут включить запрет на оказание туруслуг. Захарова предупредила, что это скажется, прежде всего, на европейцах, планировавших поехать в Россию.

«Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», — сказала представитель МИД.

Захарова заявила, что Россию не запугать такими решениями. Евросоюз же, по ее мнению, оказался в глубокой яме безумия и национализма.

Ранее Россия ввела ответные санкции против Великобритании. В стоп-лист попали некоторые политики и представители экспертного сообщества.