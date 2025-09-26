Российская сторона в качестве ответной меры включила в стоп-лист группу представителей политического истеблишмента и экспертного сообщества Великобритании. Об этом сообщил МИД России .

Британских граждан добавили в черный список в ответ на конфронтационный курс властей королевства. В реестр вошли лица, которые призывали ввести антироссийские санкции, а также граждане, причастные к подрывной работе Великобритании на российском направлении и созданию фейков.

«Хотели бы вновь подчеркнуть, что любые усилия британской стороны в погоне за дискредитацией и изоляцией России, в том числе в контексте СВО, будут неизменно получать решительный и жесткий отпор с нашей стороны», — добавили в ведомстве.

Пресс-служба министерства подчеркнула, что дипломаты продолжат работать над стоп-листом.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис рассказал, что российская экономика показывает хорошие результаты вопреки санкциям Запада. Он уточнил, что руководство страны по-прежнему демонстрирует стойкость перед рестрикциями.