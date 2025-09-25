Стали известны подробности планов ЕС против российских туристов

EUObserver: ЕС не планирует вводить ограничения против туристов из России

Путешественники из России могут продолжать приезжать в Евросоюз, несмотря на готовящиеся ограничения против туристического сектора, сообщил EUObserver . По информации источников портала, санкции должны затронуть не россиян, а граждан ЕС, которые хотят поехать в РФ.

Из проекта предложения, с которым ознакомился EUObserver, следует, что «оказание услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью, в России запрещается».

А ограничения намерены ввести «для сокращения доходов, которые Россия получает от таких услуг», а также для сокращения числа поездок в Российскую Федерацию.

Новую стратегию в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС, Еврокомиссия собирается опубликовать до конца этого года. Вместе с тем дипломатические источники портала уверяют, что, скорее всего, это будет «более мягкий, необязательный документ» по сравнению с пакетами санкций ЕС.