В России разъяснили позицию Китая по украинскому урегулированию

Позиция Китая по Украине основывается на глубоком понимании первопричин кризиса и методов урегулирования. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об этом в статье для «Коммерсанта» .

«Высоко ценим конструктивную, взвешенную позицию КНР по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин», — сказал он.

Подобный принцип, по словам Лаврова, отражен в китайской инициативе в области глобальной безопасности и применим ко всем международным конфликтам. Министр отметил, что позиция руководства КНР совпадает с тем, что озвучено в проекте архитектуры равной и неделимой безопасности Евразии президента России Владимира Путина.

Ранее МИД Китая осудил США за санкции против России. Они противоречат международному праву.