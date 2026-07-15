В Китае осудили законопроект о санкциях против России

Представители Китая осудили американский законопроект о санкциях против покупателей российских энергоресурсов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Линь Цзяня.

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — подчеркнул Цзянь.

Также он отметил, что Пекин примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

Недавно в США раскрыли детали проекта новых антироссийских санкций.

Документ предусматривает введение пошлин размером до 100% для государств и организаций, содействующих экспорту российских энергоресурсов.

Инициатива, одним из авторов которой был сенатор Линдси Грэм, направлена против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.