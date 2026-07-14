В Кремле назвали ошибочным тезис о России как младшем партнере Китая

«Любое толкование России в качестве младшего партнера ошибочно», — подчеркнул он, комментируя публикацию The Wall Street Journal.

По словам Пескова, отношения между Москвой и Пекином строятся на принципе равенства и учитывают интересы обеих сторон. В МИД КНР также отметили высокий уровень взаимного доверия и дружбы между двумя странами, особенно подчеркнув отношения между главами государств Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

На полях Петербургского международного экономического форума российский лидер заявил, что Россия и Китай — естественные союзники и партнеры с огромной общей границей. Он уточнил, что страны сотрудничают не против кого-то, а в собственных интересах.