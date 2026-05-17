В России призвали продолжить обмен технологиями с Китаем

России и Китаю нужно продолжить обмен технологиями. Именно они создают возможности для развития государств в современном мире. Об этом на X Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине заявил вице-премьер России и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Он оценил выставку как важную и сбалансированную.

Трутнев признался, что сначала расстроился, когда увидел на российской стороне мед и крабов, а у китайских участников — дроны и роботов. Позже он убедился, что разница в экспозиции не так велика и на стендах российских регионов и компаний тоже представили технику, вертолеты и другие технологические разработки.

«Надо продолжать обмениваться технологиями, потому что технологии создают возможности развития стран в современном мире», — сказал вице-премьер.

Юбилейное 10-е Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая. Выставку разместили на площади 12 тысяч квадратных метров, а участие в ней приняли 16 российских регионов. Темой форума стали доверие, сотрудничество и взаимная выгода.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что поездка президента России Владимира Путина в Китай состоится в ближайшее время, а подготовку к ней уже завершили.