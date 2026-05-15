Кремль завершил подготовку визита Путина в Китай

Песков: подготовка к визиту Путина в Китай завершена

Поездка российского лидера Владимира Путина в скором времени состоится, подготовку к ней завершили. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Визит действительно будет скоро. И собственно, уже завершена подготовка к визиту, контакты состоялись, основные параметры визита согласованы», — заявил он.

Песков отметил, что в повестку визита президента войдут международные дела, торгово-экономическое взаимодействие и двусторонние отношения.

«Солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который превышает 200 миллиардов долларов. <…> Конечно, международные дела будут активны на повестке дня», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он уточнил, что двусторонние отношения Китая и России проходят во многих измерениях, в том числе в образовании, гуманитарных вопросах, высоких технологиях.

Китайские СМИ сообщали, что визит Путина в КНР может состояться 20 мая.