В России подготовили предложения к плану США по Украине

МИД: у России есть предложения к плану США по украинскому вопросу

В России подготовили предложения к американскому плану по Украине и представят их на следующей встрече. Об этом директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил РИА «Новости» .

«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече», — сказал Полищук.

Что именно включили в эти предложения, дипломат не уточнил.

Ранее администрация США сообщила, что продолжает работу над планом по урегулированию на Украине, но детали его также раскрывать не стала. В Кремле отвечали, что Россия сохраняет открытость к переговорам и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал условие для переговоров России, США и Украины. По его словам, встреча стала бы возможной при акценте на ее высокую продуктивность.