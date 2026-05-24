В России подготовили предложения к плану США по Украине
МИД: у России есть предложения к плану США по украинскому вопросу
В России подготовили предложения к американскому плану по Украине и представят их на следующей встрече. Об этом директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил РИА «Новости».
«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече», — сказал Полищук.
Что именно включили в эти предложения, дипломат не уточнил.
Ранее администрация США сообщила, что продолжает работу над планом по урегулированию на Украине, но детали его также раскрывать не стала. В Кремле отвечали, что Россия сохраняет открытость к переговорам и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал условие для переговоров России, США и Украины. По его словам, встреча стала бы возможной при акценте на ее высокую продуктивность.