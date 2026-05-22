Рубио назвал условие для переговоров России, США и Украины

США готовы участвовать в переговорах по Украине при условии их продуктивности

Вашингтон готов продолжать участвовать в трехсторонних переговорах по украинскому вопросу с Россией и Украиной, несмотря на временное прекращение процесса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщила газета The Guardian .

«Если мы увидим возможность организовать продуктивные, а не контрпродуктивные переговоры, которые могут принести плоды, мы готовы сыграть эту роль», — заявил Рубио.

Он также отметил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в бесконечном цикле ни к чему не приводящих встреч. По его словам, Вашингтон продолжает поставлять Киеву вооружение за счет союзников по НАТО. Украина получает рекордные объемы помощи через программу PURL.

Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал скорый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение переговорного процесса по Украине при участии Соединенных Штатов.