Трамп заявил, что Иран ведет переговоры с США

США и Иран продолжают переговорный процесс, несмотря на заявления властей Исламской Республики об обратном, заявил президент Дональд Трамп. Свое сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Они просят о встрече… начинаются переговоры, новые раунды запланированы на ближайшее время, а они открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких дискуссий, что они ни о чем не говорят, и имеют дело только с Оманом», — написал Трамп.

Несколькими часами ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, прямых контактов в Соединенными Штатами нет.

Накануне Трамп заявил, что американо-иранские переговоры состоятся 3 августа. Он также согласился отменить обстрелы иранской территории в свете намечающейся сделки об урегулировании конфликта.